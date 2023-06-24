МАГАТЕ підтвердило мінування: у Держінспекції з ядерної безпеки розповіли про ситуацію на ЗАЕС (відео) [ Редагувати ]
Російські окупанти замінували охолоджувач Запорізької атомної електростанції. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив в.о. голови Головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.
Ми маємо чітку інформацію від нашого Головного управління розвідки про водолазні роботи і від колег, які там наразі на ЗАЕС працюють, про те, що були водолазні роботи кілька днів тому в районі цих затворів, які сполучають Каховське водосховище і ставок-охолоджувач ЗАЕС.
Тобто цю інформацію потрібно перевірять і в разі детонування цих мін зникне фактично, як Каховське водосховище, так і водосховище-охолоджувач атомної електростанції. І буде набагато складніше підтримувати режим розсіювання тепла від відпрацьованого ядерного палива.
Щодо мінування, так: МАГАТЕ підтвердило факт мінування території за межами проммайданчика і в межах проммайданчика ЗАЕС, що є насправді неприйнятним. Це суперечить вимогам з ядерної та радіаційної безпеки.
Нам відомо, що на Запорізькій АЕС - до 3,5 тисяч військовослужбовців росії, там знаходиться військова техніка. Там їздять вантажівки з боєкомплектами. Там артилерійські сховища.
Виробничі приміщення ЗАЕС, а саме машинні зали енергоблоків №1, 2, 4 використовуються як укриття для всього того, що я сказав. І це немає нічого спільного з ядерною і радіаційною безпекою.
по темі
Заява президента України Володимира Зеленського про те, що росія готує теракт на Запорізький АЕС з викидом радіації, призначена як для міжнародної спільноти, яка має відреагувати на це та посили контроль над діями держави-агресора, так і для українців, які мають бути готовими до потенційного Чорнобиля-2
Вміння діяти у надзвичайній ситуації відпрацьовують на спільних навчаннях. Цього разу рятувальники, медики та поліцейські показали роботу евакуаційного пункту. Усі подробиці - далі.
Російські окупанти замінували охолоджувач Запорізької атомної електростанції. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов
Рафаель Гроссі змушений був відкласти візит на обʼєкт з міркувань безпеки. Як запевнив гендиректор МАГАТЕ, після відвідування станції рівень води, необхідний для охолодження реакторів, наразі достатній. Він пообіцяв, що інспектори агенції залишаться на обʼєкті.
Роботи на об'єкті вдалося завершити на двадцять днів раніше, ніж планували. І це, запевняють в Міненерго, забезпечить стабільну роботу енергосистеми. Особливо зараз, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. Більше про це - у нашому репортажі.