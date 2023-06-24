Російські окупанти замінували охолоджувач Запорізької атомної електростанції. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив в.о. голови Головного держінспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков.

Ми маємо чітку інформацію від нашого Головного управління розвідки про водолазні роботи і від колег, які там наразі на ЗАЕС працюють, про те, що були водолазні роботи кілька днів тому в районі цих затворів, які сполучають Каховське водосховище і ставок-охолоджувач ЗАЕС.

Тобто цю інформацію потрібно перевірять і в разі детонування цих мін зникне фактично, як Каховське водосховище, так і водосховище-охолоджувач атомної електростанції. І буде набагато складніше підтримувати режим розсіювання тепла від відпрацьованого ядерного палива.

Щодо мінування, так: МАГАТЕ підтвердило факт мінування території за межами проммайданчика і в межах проммайданчика ЗАЕС, що є насправді неприйнятним. Це суперечить вимогам з ядерної та радіаційної безпеки.

Нам відомо, що на Запорізькій АЕС - до 3,5 тисяч військовослужбовців росії, там знаходиться військова техніка. Там їздять вантажівки з боєкомплектами. Там артилерійські сховища.

Виробничі приміщення ЗАЕС, а саме машинні зали енергоблоків №1, 2, 4 використовуються як укриття для всього того, що я сказав. І це немає нічого спільного з ядерною і радіаційною безпекою.