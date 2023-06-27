У відому співачку кинули прах людини просто посеред концерту (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У відому американську співачку Пінк прихильник жбурнув прах своєї покійної мами.
Інцидент стався під час концерту виконавиці в Лондоні, де вона виступала на музичному фестивалі British Summer Time Hyde Park. Один із прихильників жбурнув на сцену мішечок із прахом своєї покійної мами.
Саме тоді артистка виконувала композицію Just like a pill. Пінк мала розгублений вигляд. На деякий час вона зупинила концерт, підняла мішечок та запитала: "Це дійсно твоя мама?".
Згодом артистка шоковано прокоментувала, що не знає, що робити з таким "подарунком": "Навіть не знаю, як на це реагувати".
Врешті Пінк зібралася духом та продовжила концерт.
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