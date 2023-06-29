Будь-які політичні переслідування українського бізнесу в середині країни під час війни є неприйнятними і шкодять європейському курсу розвитку України, впевнена радник з міжнародних питань Європейської народної партії в Європарламенті та експерт у сфері права людини Манель Мсалмі, повідомляє видання EU Reporter.

"Сьогодні почастішали випадки, коли ми дізнаємося з європейських видань, що український бізнес продовжує зазнавати утисків з боку правоохоронних органів всередині воюючої країни. І цей тиск має корупційне або політичне підґрунтя, – зазначає експерт, - Я вважаю це абсолютно неприйнятним у державі, яка обрала європейський курс розвитку та сповідує європейські цінності".

"Повага до людської гідності та прав, свобода, демократія, рівність та права працівників згідно з правилами ЄС, а головне верховенство права є близькими та зрозумілими світоглядними принципами для кожного українця. Якщо євроінтеграція є пріоритетом української влади, зближення України з ЄС має відбуватися як на рівні законів, так і на рівні соціальних норм і правил, які існують у нашому суспільстві", - заявила Манель Мсалмі.

Як зазначає EU Reporter, 25 травня 2023 року під час медіа-інтерв’ю виданню власниця української промислово-інвестиційної групи "Аурум" Альона Лебедєва розповіла про приклади тиску на український бізнес в умовах війни, зокрема про "корпоративних рейдерів":

"Якщо Україна хоче бути включеною в цивілізоване суспільство, їй потрібно кардинально все змінити. Чарівної пігулки не існує, попереду довгий і важкий шлях! Це ракові пухлини, і боротися з ними нелегко!"

Нагадаємо, 12 травня 2023 року указом Президента України власницю Аурум Груп Альону Лебедєву було внесено до санкційного списку. У компанії рішення назвали політично упередженим та закликали об'єктивно підійти до аналізу ситуації та притягти до відповідальності усіх причетних до неправомірних дій осіб.

Інший експерт Метью А. Рожанскі, директор Інституту Кеннана при Міжнародному науковому центрі Вудро Вільсона, наголосив на загрозі, яку таке середовище становить для майбутнього вступу України до ЄС.

"Корпоративне рейдерство в Україні є широко обговорюваною проблемою, яка завдає серйозної шкоди. Інвестиції та економічний розвиток, перспективи євроінтеграції та добробут простих людей…, - зазначає експерт Метью А. Рожанскі, - Зусилля, спрямовані на покращення клімату для бізнесу та інвестицій в Україні, повинні починатися з визнання коренів дисфункції економіки, включаючи вічну слабкість прав власності. Без міцних прав власності учасникам ринку, ймовірно, буде відмовлено в основних перевагах економічної діяльності, що зменшить стимули до такої діяльності та перешкодить зростанню".