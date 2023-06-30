Китайська повітряна куля-шпигун, яка пролетіла над Сполученими Штатами на початку цього року, перш ніж була збита, не збирала інформацію під час польоту над країною, заявив Пентагон.

"За нашими оцінками, він не збирав дані під час польоту над США", - заявив журналістам речник Пентагону.

Повітряна куля провела тиждень у польоті над Сполученими Штатами і Канадою, перш ніж американські військові збили її біля Атлантичного узбережжя за наказом Байдена.