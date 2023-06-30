Китайський аеростат не збирав розвіддані у США - Пентагон [ Редагувати ]
Китайська повітряна куля-шпигун, яка пролетіла над Сполученими Штатами на початку цього року, перш ніж була збита, не збирала інформацію під час польоту над країною, заявив Пентагон.
"За нашими оцінками, він не збирав дані під час польоту над США", - заявив журналістам речник Пентагону.
Повітряна куля провела тиждень у польоті над Сполученими Штатами і Канадою, перш ніж американські військові збили її біля Атлантичного узбережжя за наказом Байдена.
по темі
Нідерланди та Данія лише планують розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16, заявив на брифінгу офіційний представник Пентагону Патрік Райдер. За його словами, терміни постачання F-16 Києву невідомі
Джо Байден назвав Сі Цзіньпіня "диктатором" і згадав про збитий над США китайський аеростат. Держсекретар США говорив у Пекіні, що "цю сторінку треба перегорнути"
Влада Китаю запевнила США, що не постачає росії летальну допомогу для використання в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен за підсумками візиту до Пекіна. Він зазначив, що Вашингтон не фіксує свідчень протилежного.
У понеділок, 19 червня, у Пекіні почалася зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена із лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Державний секретар США Ентоні Блінкен вже 18 червня розпочне свій робочий візит у Пекін
Ядерні держави розгортають свої арсенали на тлі війни в Україні. І збільшують витрати на таку зброю. Тож чи означає це, що ідея світової денуклеаризації провалилася? І чи є шанс зупинити ядерні перегони?