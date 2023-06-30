Україна дізнається про можливу аварію на ЗАЕС через декілька годин після події, оскільки через росіян не має прямого доступу до радіаційного контролю.

Про це сказав президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, наразі Україна не має прямого радіаційного контролю на станції, бо вже декілька місяців, як рашисти обмежили доступ до цієї інформації.

"На сьогодні ми маємо датчики радіаційного моніторингу на контрольованій Україною території на правобережжі і по цих датчика ми будемо відслідковувати. Якщо дійсно буде викид на Запорізькій атомній станцій ми будемо мати інформацію через декілька годин. Якщо буде нормальна ситуація з повітрям, то буквально через декілька хвилин ми будемо мати цю інформацію", - сказав він, відповідаючи на запитання УНІАН.

Присутній на брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко уточнив, що дуже сподівається, що присутні на станції представники МАГАТЕ у разі аварії якомога швидше передадуть інформацію про це в штаб-квартиру агентства та Україні.

"Коли, не дай Боже, подія станеться, ми не будемо бачити саму подію коли вона станеться. Ми будемо це знати, але ми не будемо мати інформацію в режимі реального часу і це впливає на весь процес", - сказав Галущенко.