Військові підрозділи росії активно переміщуються до Мелітополя і Генічеська, тимчасово окупованих територій, і переносять військову техніку в Запорізьку область через Арабатську стрілку. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров під час участі у національному телемарафоні.

Ми не фіксуємо виїзд окупантів з Мелітополя. Навпаки ми фіксуємо те, що прибувають нові підрозділи і до тимчасово окупованого Мелітополя, і до Генічеська

Федоров також відзначив, що в Енергодарі кількість присутніх ворожих сил трохи зменшилася, але окупантів там залишається значна кількість.