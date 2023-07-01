"У Мелітополь і Генічеськ прибувають нові підрозділи армії рф" - Федоров [ Редагувати ]
Військові підрозділи росії активно переміщуються до Мелітополя і Генічеська, тимчасово окупованих територій, і переносять військову техніку в Запорізьку область через Арабатську стрілку. Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров під час участі у національному телемарафоні.
Ми не фіксуємо виїзд окупантів з Мелітополя. Навпаки ми фіксуємо те, що прибувають нові підрозділи і до тимчасово окупованого Мелітополя, і до Генічеська
Федоров також відзначив, що в Енергодарі кількість присутніх ворожих сил трохи зменшилася, але окупантів там залишається значна кількість.
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