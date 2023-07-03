Погода в Україні у вівторок буде дуже спекотною, але місцями очікуються дощі з грозами.

Короткочасні опади з грозами будуть у західних та північно-східних областях.

На півночі без опадів. Але сонце може ховатися час від часу. Наприклад, у Чернігові та області буде похмуро. Вдень + 28...+ 30 градусів. У Сумській області дощ, хоча опади ніяк не вплинуть на температуру повітря. Тут же вдень буде до + 30 градусів.

На півдні опадів чекати не варто зовсім. Найспекотніше тут буде в Херсонській і Миколаївській областях - вдень до +32. В Одеській області та Криму - +29...+ 31 і без опадів.

На сході дощі пройдуть в Луганську і Донецьку область, а ось в Харківській очікуються грози і дощ. Водночас, тут температура повітря вдень триматиметься в районі + 29...+ 30 градусів.

На Заході України 4 липня весь день буде лити дощ. Опади накриють і Львівську, і Закарпатську, і Чернівецьку, і Івано-Франківську області. Вдень тут температура повітря підніметься не вище + 26 ... + 27 градусів.

Погода в Києві не буде дощовою. Але хмари очікувати все-таки варто. Вдень температура повітря триматиметься + 28..+ 30 градусів.