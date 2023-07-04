Українські військові з автоматів збили ворожий "Орлан" (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українським військовослужбовцям вдалося збити російський розвідувальний БпЛА "Орлан-10" з автоматів.
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
"Кожен з нас трохи ППО-шник", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ці військові не зенітники. Проте бажання ліквідувати чужорідне тіло в українському небі допомогло їм збити ворожий "Орлан-10" з автоматів.
по темі
Збройні сили України на Південному напрямку знищили ворожу гаубицю "Гіацинт" та 50 росіян
Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов повідомив про зміну української стратегії на цьому етапі наступу. За його словами, наразі Сили оборони більше зосереджено на виснаженні армії рф, а не просуванні вперед.
На Бердянському напрямку Збройні Сили України просунулися вглибину оборони ворога до 2 км. Про це повідомив спікера об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування Валерій Шершень
За даними на ранок вівторка, 4 липня, українські військові ліквідували за добу 770 російських солдатів
Хто вони, вартові неба, завдяки яким ми зустрічаємо світанки, а російські беспілотники не досягають цілі? Наша знімальна група поспілкувалась з офіцером, який за півтора роки повномасштабної війни знищив півсотні ворожих цілей.
Наступна історія про бійця з позивним "Монах". Він родом із Рівненщини. До великої війни - не мав жодного стосунку до військової справи. Але коли почалося повномасштабне вторгення, одразу пішов до армії. Зараз боєць після поранення проходить реабілітацію.