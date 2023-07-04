На Закарпатті суд виніс вирок за фактом вбивства малолітньою дитиною своєї сестри, якій не виповнилося року.

Про рішення Хустського районного суду Закарпатської області повідомляє Zaxid.net.

Як випливає з постанови суду, йдеться про випадок, який стався у листопаді 2022 року. Трирічна дівчинка молотком вбила свою сестру, коли батько не доглядав за дітьми.

Суд присудив чоловікові штраф у 850 грн за неналежне виконання батьківських обов’язків за адмінправопорушенням. Також він має сплатити судовий збір.

Кримінальне провадження було відкрите за статтею 128 Кримінального кодексу (необережне тяжке чи середньої тяжкості тілесне ушкодження). На батька поліція склала протокол про неналежне виконання батьківських обов’язків.

Чоловік раніше не мав раніше проблем із законом. У суд подав заяву сам про визнання своєї провини.