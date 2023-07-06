У США зробили заяву щодо ситуації на ЗАЕС [ Редагувати ]
Сполучені Штати пильно стежать за ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції та можливими провокаціями зі сторони росії.
Про це повідомляє речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.
За її словами, у США впевнені, що АЕС не може бути об’єктом у зоні бойових дій. Вона зауважила, що американська сторона веде моніторинг ситуації від початку російської окупації українського ядерного об'єкта.
"Ми продовжуємо уважно стежити за станом речей на електростанції", - сказала Жан-П’єр.
Речниця заявила, що подальша військова окупація Запорізької АЕС є небезпечною і там не повинно відбуватися бойових дій.
по темі
Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів
Адміністрація президента США Джо Байдена виступила за подальшу підтримку України, це має дати змогу зробити контрнаступ ЗСУ набагато успішнішим та ефективнішим
За інформацією ГУР, росіяни розмістили начинену вибухівкою техніку біля чотирьох енергоблоків ЗАЕС.
У вівторок, 27 червня, в ефірі "Єдиних новин" на телеканалі "Інтер" начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів про ситуацію довкола ЗАЕС
Загроза щодо Запорізької АЕС, військова допомога Києву та наслідки заколоту вагнерівців… Це три головні "українські" теми, які коментують зараз американські високопосадовці. Важливі меседжі, що лунають із Вашингтона, зібрав наш спецкор у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.