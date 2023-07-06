Сполучені Штати пильно стежать за ситуацією навколо Запорізької атомної електростанції та можливими провокаціями зі сторони росії.

Про це повідомляє речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

За її словами, у США впевнені, що АЕС не може бути об’єктом у зоні бойових дій. Вона зауважила, що американська сторона веде моніторинг ситуації від початку російської окупації українського ядерного об'єкта.

"Ми продовжуємо уважно стежити за станом речей на електростанції", - сказала Жан-П’єр.

Речниця заявила, що подальша військова окупація Запорізької АЕС є небезпечною і там не повинно відбуватися бойових дій.