Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна далекобійна зброя не тільки для того, аби мати змогу проводити наступальні дії, а й для того, щоб вести оборонні операції. Про це він сказав на брифінгу у Чехії.

Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Те, що ти борониш свою землю і не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати ворога.

Згідно з висловлюваннями, росіяни мають вагому перевагу в дистанційних бойових діях, що робить дальнобійну зброю надзвичайно важливою для українських військових, як у оборонних, так і в наступальних операціях.

Президент України зазначив, що ведуться переговори про відповідну зброю з нашими союзниками, особливо з США, оскільки, за його словами, передача такої зброї залежить від них виключно.

Також Зеленський наголосив, що Україна налагоджує переговори з іншими союзниками стосовно передачі дальнобійних артилерійських снарядів до певних систем.