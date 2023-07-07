"Без далекобійної зброї складно вести оборонну операцію" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібна далекобійна зброя не тільки для того, аби мати змогу проводити наступальні дії, а й для того, щоб вести оборонні операції. Про це він сказав на брифінгу у Чехії.
Без далекобійної зброї складно не тільки наступальну місію виконувати. Складно, якщо чесно, проводити оборонну операцію. Це дуже складно. Те, що ти борониш свою землю і не можеш досягти відповідної дистанції, щоб зруйнувати ворога.
Згідно з висловлюваннями, росіяни мають вагому перевагу в дистанційних бойових діях, що робить дальнобійну зброю надзвичайно важливою для українських військових, як у оборонних, так і в наступальних операціях.
Президент України зазначив, що ведуться переговори про відповідну зброю з нашими союзниками, особливо з США, оскільки, за його словами, передача такої зброї залежить від них виключно.
Також Зеленський наголосив, що Україна налагоджує переговори з іншими союзниками стосовно передачі дальнобійних артилерійських снарядів до певних систем.
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