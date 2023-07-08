Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта ухвалили спільну декларацію щодо членства України в Північноатлантичному альянсі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У спільній декларації зазначається, що Португалія продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли "для цього з’являться відповідні умови".

Україна та Португальська Республіка з нетерпінням чекають на розв’язання всіх цих питань на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року.

При цьому декларацією Португалія підтверджує підтримку України в розв’язаній росією повномасштабній війні, готовність підтримувати її в різних форматах та організаціях, а також визнання європейських прагнень Києва.

Окрім того, у межах НАТО держава продовжує надавати військову підтримку. Також Португалія підтримує вступ України до Європейського союзу.

У документі прем’єр Португалії підтвердив, що Лісабон готовий брати участь у післявоєнному відновленні та відбудові українських територій. Таким чином, вже 23 країн підтримують вступ України до НАТО.