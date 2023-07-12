Канада оголосила про новий пакет фінансової допомоги для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки. Його сума становить понад 411 млн доларів.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Нове фінансування для України ґрунтується на більш ніж 8 мільярдах доларів у вигляді багатогранної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року", - йдеться у повідомленні.

Трюдо повідомив, що Канада продовжить надавати Україні військову техніку та навчання, необхідне їй для самооборони.

"Канада має намір спиратися на нашу військову підтримку і відповісти на прямий запит України, надавши додаткові безпілотні камери", - сказав глава уряду.

Крім того, прем'єр-міністр оголосив про додаткові 37 млн доларів до Комплексного пакета допомоги для України.

Цей внесок, на додаток до 26 мільйонів доларів, оголошених у квітні 2023 року, підтримає надання НАТО нелетальної практичної допомоги Україні. Мова йде про передачу матеріалів, включно з пальним, пайками та засобами першої допомоги.