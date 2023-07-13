Декретна відпустка для жінок: у Верховній Раді ухвалили важливі зміни [ Редагувати ]
Верховна Рада України ухвалила зміни щодо декретної відпустки для жінок. Таким чином жінки самі обиратимуть, коли виходити в декрет, враховуючи медичні показання.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Нардеп повідомив, що Верховна Рада ухвалила закон №9271 щодо особливостей використання відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
Таким чином вагітні самостійно обиратимуть дату, коли їм виходити в декрет, враховуючи самопочуття та медичні показання.
"Надання можливості працюючій жінці, за відсутності медичних протипоказань та за її бажанням, розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше, ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів, і пропорційно збільшити післяпологову частину відпустки", – написав Железняк.
Дні відпустки перед пологами можуть бути перенесені на час після народження дитини. Загалом законом передбачено 126 календарних днів декретної відпустки або 140 календарних днів – у разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів.
по темі
Відповідний законопроект №7457 було підтримано у першому читанні
Пенсіонерів за кордоном зобов'яжуть щороку проходити фізичну ідентифікацію - в іншому випадку їм припинять пенсійні виплати
Що за 500 днів війни встигла зробити Верховна Рада? Чи змусила депутатів спільна біда забути про чвари й об`єднати зусилля заради перемоги? Що таке "Навігатор НАТО" та "Айфон демократії" нам розказав спікер парламенту Руслан Стефанчук, в ексклюзивному інтерв`ю.
Україна повертається до довоєнної системи податків і скасовує єдиний 2% податок
Закон має на меті привести чинне законодавство в сфері виробництва та обігу спиртних напоїв і дистилятів у відповідність до вимог законодавства ЄС, а також пом’якшити регулювання в цій сфері для суб’єктів малого підприємництва
Президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді на честь Дня Конституції, виніс на обговорення доктрину України після перемоги, яка містить в собі п'ять основних орієнтирів