В тимчасово окупованому Севастополі повідомляють про вибухи [ Редагувати ]
На північній частині тимчасово окупованого Севастополя лунають вибухи. Цивільні жаліються на серію залпів.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ЧП / Севастополь".
"Що бабахає? Вже сім чи вісім залпів", - пишуть очевидці.
Варто відзначити, що окупаційна "влада" та військове керівництво України наразі жодним чином не коментували цю інформацію.
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