Під час саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі на цьому тижні, президент України Володимир Зеленський спричинив обурення деяких учасників своїми гострими та гнівними повідомленнями в Twitter, адресованими Альянсу. Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа в інтервʼю LRT.

Драма була дуже великою, і в якийсь момент у мене дійсно були підстави побоюватися, що текст підсумкового рішення саміту раптом може сильно погіршитися або що будуть прибрані з нього вкрай важливі для нас, і для України речі, - розповів Науседа.

Він відзначив, що повністю розуміє емоції Зеленського, який стоїть на чолі країни під час широкомасштабної агресії з боку рф. З іншого боку, президент Литви вважає, що різкі заяви українського лідера можуть бути спробою підштовхнути партнерів до прийняття більш рішучих заходів.

Це ще й важіль торгу, тому що на той момент рішення ще не були ухвалені. Але тоді я просто прекрасно усвідомлював, що ми вже досягли максимуму і будь-яка спроба піти далі згубить сам Вільнюський саміт. Я кажу це дуже відповідально. Це могло статися, - розповів Науседа.

Проте Науседа відмовився назвати країни, які лідери яких образилися на гнівні заяви українського президента.