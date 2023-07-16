Президент Болгарії Румен Радев, в країні якого український лідер Володимир Зеленський підписав декларацію про підтримку вступу до НАТО, звинуватив Україну у тому, що вона нібито наполягає на веденні війни проти росії, а за все "платить Європа". Ці звинувачення розкритикували як посольство України у Софії, так і прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков.

Про це повідомляє "Свободна Європа".

"Україна наполягає на продовженні цієї війни, але за це платить уся Європа... Наші правителі гарячково намагаються переконати нас у тому, що, направляючи військову допомогу, вони, навпаки, підвищують нашу безпеку. Цей конфлікт поглиблюється, жертв стає більше", - заявив Радев 14 липня журналістам.

Радев також регулярно закликає до переговорів між Україною та росією. Востаннє він це робив під час візиту президента України Володимира Зеленського до Софії на початку липня. Але Зеленський тоді заявляв, що війна не має мирного вирішення, адже рф відмовляється виводити свої війська.

Прем’єр Болгарії Ніколай Дєнков, коментуючи заяву болгарського лідера, заявив 14 липня, що росія - найбільша значуща та пряма загроза для безпеки НАТО та для миру в Європі.

"Моє питання полягає в тому, коли наш президент мав свою думку – коли він підписував ці цитати, або коли сьогодні він повторює деякі російські заяви, які не мають нічого спільного з тим, що члени ЄС і НАТО представляють як позицію. Національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб припинити війну, щоб росія вивела свої війська з України, щоб Україна стала членом НАТО і щоб ми нарощували свою обороноздатність у повній відповідності з регіональними планами, які НАТО ухвалив у Вільнюсі", - наголосив Дєнков.

У свою чергу, посольство України у Софії зауважили, що Київ прагне миру та докладає всіх зусиль для цього.

"Звинувачення України, яка зазнала віроломного нападу північного сусіда, у війні, що триває, – одна з найпоширеніших тез підтримки російської пропаганди та гібридної війни в Європі", – йдеться в заяві.

У посольстві також уточнили, що поставки зброї в Україну від союзників не ведуть до збільшення жертв та руйнувань, а навпаки - рятують більше життів мирних жителів.

Болгарія - член НАТО і ЄС, який двічі відправляв військову допомогу Україні. Першу партію відправляв тимчасовий уряд, який був зобов'язаний зробити це за рішенням Народних зборів.

Крім того, прем’єр-міністр Болгарії під час візиту Зеленського у Софію на початку липня погодив надання українській державі близько 100 бронетранспортерів із запасів болгарського МВС. Також Болгарія приєднується до спільної закупівлі боєприпасів для України у межах проєкту Європейського оборонного агентства, в якому беруть участь 24 країни-члени Євросоюзу та Норвегія.