Синдром Дауна: фотограф показал удивительные фото "солнечных детей" [ Редактировать ]
21 марта - во Всемирный день людей с синдромом Дауна фотограф из Кривого Рога Лена Шунькина представила фотопрект "Солнечные дети Криворожья".
Фотографии "солнечных деток" еще раз доказывают, что они - такие же, как и все мы, а синдром Дауна - не болезнь, а просто генетическая аномалия.
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