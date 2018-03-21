21 марта - во Всемирный день людей с синдромом Дауна фотограф из Кривого Рога Лена Шунькина представила фотопрект "Солнечные дети Криворожья".

Фотографии "солнечных деток" еще раз доказывают, что они - такие же, как и все мы, а синдром Дауна - не болезнь, а просто генетическая аномалия.

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