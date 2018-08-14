Поздравления с Медовым Спасом 2018: стихи, картинки и проза [ Редактировать ]
Медовый Cпас в 2018 году православные, как и каждый год, отмечают 14 августа. Не забудьте поздравить близких с праздником Маковея.
Поздравления с Медовым спасом 2018
Наступил Медовый Спас,
С чем хочу поздравить Вас.
Я желаю Вам тепла,
Жизнь чтоб сладкою была.
Не болеть чтоб круглый год,
Ешьте вкусный, свежий мед.
Лето уж к концу идет,
Но о нем напомнит мед!
***
Спас Медовый подоспел,
Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,
Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,
Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
***
Медок янтарный так и манит,
Чарует нежный аромат.
Мы нынче первый Спас встречаем,
И радуется стар и млад.
Пусть будет жизнь такой же сладкой,
Пусть праздник дом ваш посетит,
Всю грусть прогонит без остатка.
И всех Господь благословит!
***
Медовое утро и спас наступает,
Маком и мёдом всех угощает.
Пусть же медовыми станут деньки
И не пустеют у Вас кошельки.
Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,
И щедрость родных Вам станем подспорьем.
Пусть жизненный путь всегда будет гладким,
Так угощайте ж нас медиком сладким.
***
Как на наш Медовый Спас
Много радости у нас.
Много пряников, блинов,
Плюшек с маком, пирогов.
Воды освящаются,
А грехи прощаются!
Приходи, Медовый Спас,
Будем праздновать сейчас!
***
Запасайся медом поскорее,
Первый Спас сегодня на дворе,
От души тебе желаю,
Жить в достатке и тепле.
А еще в столь святой праздник,
Пожелаю радости тебе,
Чтобы жизнь была безумно сладкой,
Чтоб исполниться мечте!
***
В первый день Успенского поста
Отмечаем мы Медовый спас.
Изнесением честных древ Креста
Издревле известен он для нас.
Посвящён Спасителю, Христу,
Освятим сегодня в церкви мед,
Мы готовы к строгому Посту,
Верим, Царство Божие придет!
***
Славный праздник - Спас Медовый,
Все сластить всегда готовый!
Вот для лакомок раздолье,
Собирайтесь на застолье,
Ведь сегодня сладкий мед
В изобилье всех нас ждет!
Мы со Спасом поздравляем,
Мед откушать приглашаем!
***
Медовый Спас обязательно принесет Вам счастье, взаимопонимание, гармонию, единство. Пусть жизнь будет с привкусом медовым, а ангелы всегда оберегают от беды!
***
Мы вас поздравляем с медовым Спасом! С божественным солнечным праздником! Пусть этот день сделает вашу жизнь еще лучше и принесёт много положительных моментов!
***
Медовый Спас - праздник всех православных христиан. Пусть благополучием, процветанием, детским смехом будет наполнен каждый дом. Дарите друг другу бескорыстное внимание, любовь и верность.
Читайте также приметы и традиции Медового Спаса.
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