Медовый Cпас в 2018 году православные, как и каждый год, отмечают 14 августа. Не забудьте поздравить близких с праздником Маковея.

Поздравления с Медовым спасом 2018

Наступил Медовый Спас,

С чем хочу поздравить Вас.

Я желаю Вам тепла,

Жизнь чтоб сладкою была.

Не болеть чтоб круглый год,

Ешьте вкусный, свежий мед.

Лето уж к концу идет,

Но о нем напомнит мед!

***

Спас Медовый подоспел,

Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,

Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,

Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

***

Медок янтарный так и манит,

Чарует нежный аромат.

Мы нынче первый Спас встречаем,

И радуется стар и млад.

Пусть будет жизнь такой же сладкой,

Пусть праздник дом ваш посетит,

Всю грусть прогонит без остатка.

И всех Господь благословит!

***

Медовое утро и спас наступает,

Маком и мёдом всех угощает.

Пусть же медовыми станут деньки

И не пустеют у Вас кошельки.

Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,

И щедрость родных Вам станем подспорьем.

Пусть жизненный путь всегда будет гладким,

Так угощайте ж нас медиком сладким.

***

Как на наш Медовый Спас

Много радости у нас.

Много пряников, блинов,

Плюшек с маком, пирогов.

Воды освящаются,

А грехи прощаются!

Приходи, Медовый Спас,

Будем праздновать сейчас!

***

Запасайся медом поскорее,

Первый Спас сегодня на дворе,

От души тебе желаю,

Жить в достатке и тепле.

А еще в столь святой праздник,

Пожелаю радости тебе,

Чтобы жизнь была безумно сладкой,

Чтоб исполниться мечте!

***

В первый день Успенского поста

Отмечаем мы Медовый спас.

Изнесением честных древ Креста

Издревле известен он для нас.

Посвящён Спасителю, Христу,

Освятим сегодня в церкви мед,

Мы готовы к строгому Посту,

Верим, Царство Божие придет!

***

Славный праздник - Спас Медовый,

Все сластить всегда готовый!

Вот для лакомок раздолье,

Собирайтесь на застолье,

Ведь сегодня сладкий мед

В изобилье всех нас ждет!

Мы со Спасом поздравляем,

Мед откушать приглашаем!

***

Медовый Спас обязательно принесет Вам счастье, взаимопонимание, гармонию, единство. Пусть жизнь будет с привкусом медовым, а ангелы всегда оберегают от беды!

***

Мы вас поздравляем с медовым Спасом! С божественным солнечным праздником! Пусть этот день сделает вашу жизнь еще лучше и принесёт много положительных моментов!

***

Медовый Спас - праздник всех православных христиан. Пусть благополучием, процветанием, детским смехом будет наполнен каждый дом. Дарите друг другу бескорыстное внимание, любовь и верность.

Читайте также приметы и традиции Медового Спаса.