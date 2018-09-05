Сегодня, 5 сентября, 71 год исполнился бы легендарному британскому певцу парсийского происхождения Фарруху Булсара, известному всему миру под псевдонимом Фредди Меркьюри.

Меркьюри - не просто талантливый музыкант, вокалист группы "Queen", обладатель потрясающего голоса и эксцентричный фронтмен. Фредди Меркьюри - легенда рок-музыки.

Фото: GettyImages/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что 24 ноября 1991 года его не стало, творчество Меркьюри до сих пор находит поклонников по всему земному шару.

Podrobnosti.ua составили подборку лучших его цитат о жизни, творчестве и любви.

"Я думаю, лучший способ работы с другими людьми, это когда ты полностью погружаешься в нее и просто делаешь свое дело. Если при этом она зажигает тебя, значит все получилось - в противном же случае откажись от нее ".

"Я не умею любить вполовину. Я не верю в полумеры и компромиссы. Я просто терпеть не могу компромиссов - ни в чем. Я отдаю все, что имею; такой уж у меня характер".

"Чем выше вы поднимаетесь по лестнице успеха, тем больше у вас появляется проблем, тем серьезнее они становятся".

Я уверен, что любовь превыше всего, но любовь может уничтожить тебя. Нужно быть очень сильным. Любовь может разрушить все, что ты построил, если ты ей позволишь".

"Исключительно правильные люди утомляют меня до смерти. Мне нравится окружать себя странными и интересными людьми, потому что они дают мне ощущение полноты жизни. Да, мне нравятся чудики".

"У меня все время спрашивают, о чем мои тексты. А я отвечаю, как и ответил бы любой приличный поэт, если бы вы осмелились просить его проанализировать собственные работы - они именно о том, о чем вам кажется".

"Настоящий талант всегда пробьет себе дорогу".

Ранее мы рассказывали о малоизвестных фактах из жизни Фредди Меркьюри.