День сына: поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
22 ноября отмечают очень трогательный праздник - День сыновей. В этот день каждая мать спешит поздравить своего сына. И совершенно неважно сколько ему лет, ведь для матери он всегда просто ребенок.
Если вы до их пор не поздравили своего ребенка - скорее скажите слова любви своему сыну. А мы вам в этом с радостью поможем, подобрав теплые слова в стихах и картинках.
С Днем сыновей! Пусть сильней они будут,
А про печаль навсегда позабудут.
Всем сыновьям помогает пусть Бог,
Чтобы успех обрести каждый смог!
Сын - это сильное слово,
Он для мамы надежда, опора.
Для папы гордость большая,
Молилась мама, рожая.
Сын - защита страны,
Сын - он против войны.
Сегодня День сыновей,
Нет в мире людей сильней.
Сын - настоящий мужчина,
Не утонет он в дебрях пучины.
Решает проблемы он все,
И много у сына друзей.
Живите мужчины без грез,
Чтоб мама не видела слез.
Любите вы женщин сильно,
И сделайте жизнь обильной.
Мой сын, ты в жизни моя гордость!
Ты мой подарок, счастье наяву.
Я знаю точно, ты моя опора.
Я ради счастья твоего живу.
На этом свете нет тебя дороже.
Я обещаю: помогу всегда!
Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,
К тебе приходит раз и навсегда!
Сегодня праздник необычный:
Поздравим их мы поскорей -
Тех, у кого в семье мальчишки -
С прекрасным днем, с Днем сыновей.
Пусть сыновья растут на радость,
Чтоб был в семье покой, уют.
Пусть обеспечат вашу старость
И только радость в дом несут.
Сыновьям сегодня праздник,
Поздравляем их в их день,
Жизнь желаем жить лишь мудро,
Не смотреть на дребедень.
Чтоб родители гордились,
Ставить всем в пример могли,
Чтоб успехи вам не снились,
А реально вы к ним шли.
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