22 ноября отмечают очень трогательный праздник - День сыновей. В этот день каждая мать спешит поздравить своего сына. И совершенно неважно сколько ему лет, ведь для матери он всегда просто ребенок.

Если вы до их пор не поздравили своего ребенка - скорее скажите слова любви своему сыну. А мы вам в этом с радостью поможем, подобрав теплые слова в стихах и картинках.

С Днем сыновей! Пусть сильней они будут,

А про печаль навсегда позабудут.

Всем сыновьям помогает пусть Бог,

Чтобы успех обрести каждый смог!

Сын - это сильное слово,

Он для мамы надежда, опора.

Для папы гордость большая,

Молилась мама, рожая.

Сын - защита страны,

Сын - он против войны.

Сегодня День сыновей,

Нет в мире людей сильней.

Сын - настоящий мужчина,

Не утонет он в дебрях пучины.

Решает проблемы он все,

И много у сына друзей.

Живите мужчины без грез,

Чтоб мама не видела слез.

Любите вы женщин сильно,

И сделайте жизнь обильной.

Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

На этом свете нет тебя дороже.

Я обещаю: помогу всегда!

Пусть в этом мире всё, что ты захочешь,

К тебе приходит раз и навсегда!

Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей -

Тех, у кого в семье мальчишки -

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

Сыновьям сегодня праздник,

Поздравляем их в их день,

Жизнь желаем жить лишь мудро,

Не смотреть на дребедень.

Чтоб родители гордились,

Ставить всем в пример могли,

Чтоб успехи вам не снились,

А реально вы к ним шли.

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