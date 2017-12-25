Это связано с введением григорианского календаря в XVI веке. До этого люди жили по юлианскому стилю, который установил император Юлий Цезарь в 46 году до н.э., однако за века и годы в таком календаре каждые 128 лет набегали одни неучтенные сутки.

Поэтому в 1582 году папа римский Григорий XIII заменил юлианский календарь на григорианский, более точный.



С тех пор западные христиане (католики и протестанты), а также некоторые православные автокефальные церкви отмечают Рождество 25 декабря.



Таким образом, 25 декабря Рождество празднуют католики, а также православные Церкви Греции, Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта.



7 января Рождество отмечают православные Украины, Иерусалима, Сербии, Грузии, на Афоне.

Напомним, сегодня также отмечают День святой Екатерины. Что нельзя делать в этот день, читайте в нашей статье.