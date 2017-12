Совсем скоро наступят долгожданные выходные. Самое время строить планы на свой мини-уикенд. Ведь в Киеве пройдет масса увлекательных мероприятий. Скорее выбирайте то, что придется вам по душе, зовите друзей и проведите время в хорошей компании.

Podrobnosti.ua собрали для вас самые интересные события, которые пройдут с 21 по 24 декабря я в Киеве.

Цирк "Кобзов"

С 19 декабря по 14 января цирк "Кобзов" приглашает на Новогоднюю сказку "Волшебное королевство" - театрализованное цирковое шоу, в котором вы попадете в яркий мир магии и иллюзии, погрузитесь в пучину зрелищных трюков и современных танцевальных номеров, а оригинальные клоуны и жонглеры подарят Вам феерические эмоции.

Когда: с 19 декабря по 14 января

Где: Контрактовая площадь

Билеты в кассе цирка и на сайте цирка

Моноспектакль "Толкователи Апокалипсиса"

В центре постановки - абсурд настоящее, который и является предвестником конца света. Спектакль поставлен по мотивам пьесы KLIMа "Толкователи Апокалипсиса".

Когда: 21 декабря, начало в 19:00

Где: театр "ДАХ", улица Большая Васильковская, 136

Почем: 100 гривен

Выставка Марии Примаченко "Невидимое"

Национальный музей Тараса Шевченко решил показать обратную сторону работ художницы, которые недавно получил для своей коллекции от Дирекции художественных выставок Украины. На выставке также будут огромные разукрашки и фотозоны с персонажами художницы.

Когда: 21 декабря, начало в 18:30

Где: Национальный музей Тараса Шевченко

Вход свободный

Новый год в Национальной оперетте

В пятницу 22 декабря и в выходные 23 и 24 декабря в Киевском национальном академическом театре оперетты - праздничные показы спектаклей для детей, новогодний концерт Штрауса и знаменитая оперетта Легара.

22 декабря, в пятницу и в субботу 23 декабря в 19:00 пройдет Новогодний концерт "ШТРАУС в оперетте".

24 декабря, в воскресенье в Национальной оперетте Украины начинается программа показов детских спектаклей "Каникулы с опереттой". В 11:00 и в 14:00 состоятся показы музыкальной сказки "Приключения Буратино".

Рождественская органная музыка

Готовимся к Рождеству под светлую, торжественную, праздничную, вдохновенную музыку органа. Произведения выполняться на электронном органе Viscount.

Когда: 22 декабря, начало в 18:30

Где: Киевская детская школа искусства №5, улица Маршала Малиновского, 5

3D Mapping Show

Как торжественное завершение "Года Японии в Украине" 22 декабря планируется 3D-видеомаппинг шоу на Софийской площади. Сочетание японской и украинской культур - основной мотив видео, которое будет продемонстрировано киевлянам и гостям столицы.

Когда: 22 декабря, начало в 18:00

Где: Софийская площадь

Вход свободный

Концерт Макса Коржа

Максу Коржу разрешен въезд на территорию Украины, есть даже официальный ответ от СБУ. В Киеве Макс планирует спеть свои самые громкие хиты и превратить концерт в вечеринку.

Когда: 23 декабря, начало в 19:00

Где: Дворец спорта

Почем: 299-1499 гривен

Концерт Lords of the Sound

Симфонический оркестр Lords of the Sound с участием хора исполнит музыку из мира фэнтези, представленного в различных кинематографических и игровых проектах, объединенных под одной тематическим названием Music is Coming.

Когда: 23 декабря, начало в 20:00

Где: Национальная опера Украины

Почем: 150-1500 гривен

Вечеринка в стиле Star Wars

Вечеринка понравится всем фанатам "Звездных войн", ведь будет возможность побыть любимым персонажем. Вам надо будет выбрать себе образ и подать заявку здесь

Когда: 24 декабря, начало в 18:00

Где: Арт-хаб, улица Богдана-Хмельницкого, 8/16

Почем: 70 гривен

Смотрите также афишу мероприятий Киева на Новый год. А также программу праздничных мероприятий, которые пройдут в Киеве на новогодние праздники.