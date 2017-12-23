Какая зарплата остановит бегство украинцев за границу: названа сумма [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал размер заработной платы, которая остановила массовый выезд трудовых мигрантов в Польшу и страны Восточной Европы.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По словам Зубко, в Польше работает более миллиона украинцев, а в других странах Восточной Европы новые предприятия строят с расчетом на трудовую миграцию из Украины.
"Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату - 800-1000 евро, или 25-30 тысяч гривен", - рассказал Зубко.
По мнению чиновника, резкое повышение зарплаты в Украине остановит миграцию.
"Если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, то это даст возможность удерживать людей в Украине", - считает чиновник.
Вместе с тем он не уточнил, когда в Украине зарплаты могут вырасти до такого уровня.
Напомним, что в Украине в 2018 году вырастут зарплаты и пенсии.
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