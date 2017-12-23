Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко назвал размер заработной платы, которая остановила массовый выезд трудовых мигрантов в Польшу и страны Восточной Европы.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По словам Зубко, в Польше работает более миллиона украинцев, а в других странах Восточной Европы новые предприятия строят с расчетом на трудовую миграцию из Украины.

"Небольшая разница в зарплате в Украине по сравнению с европейской даст возможность никуда не ехать. Работник, который едет в Польшу, получает зарплату - 800-1000 евро, или 25-30 тысяч гривен", - рассказал Зубко.

По мнению чиновника, резкое повышение зарплаты в Украине остановит миграцию.

"Если в среднем зарплата поднимется до 16 тысяч гривен, то это даст возможность удерживать людей в Украине", - считает чиновник.

Вместе с тем он не уточнил, когда в Украине зарплаты могут вырасти до такого уровня.

Напомним, что в Украине в 2018 году вырастут зарплаты и пенсии.