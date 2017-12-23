Скончался известный украинский политик [ Редактировать ]
Сегодня, 23 декабря, в маршрутном автобусе по дороге из родных Великих Борок в Тернополь умер украинский общественно-политический деятель и педагог Роман Сыдяга. Об этом пишет Рoliteka.net.
Сыдяга направлялся на мероприятия, посвященные памяти Вячеслава Чорновила.
Напомним, Роман Сидяга активный участник и организатор митингов, массовых акций, общественно-политических процессов национального возрождения конца 1980-х - начале 1990-х годов в Украине.
Секретарь Тернопольского филиала Украинской Хельсинской группы, впоследствии заместитель председателя Тернопольской областной организации Украинской Республиканской партии.
После обретения независимости в 2002-2004 годы работал представителем президента Украины в Тернопольском районе. С 1994 учебного года и до выхода на пенсию - директор средней школы в Великих Борках. С 2010 года - председатель союза ветеранов Тернопольского района. Активный участник Оранжевой революции и революции достоинства. Награжден Крестом Ивана Мазепы.
Напомним, что 20 декабря умер легендарный тренер "Динамо".
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