Сегодня, 23 декабря, в маршрутном автобусе по дороге из родных Великих Борок в Тернополь умер украинский общественно-политический деятель и педагог Роман Сыдяга. Об этом пишет Рoliteka.net.

Сыдяга направлялся на мероприятия, посвященные памяти Вячеслава Чорновила.

Напомним, Роман Сидяга активный участник и организатор митингов, массовых акций, общественно-политических процессов национального возрождения конца 1980-х - начале 1990-х годов в Украине.

Секретарь Тернопольского филиала Украинской Хельсинской группы, впоследствии заместитель председателя Тернопольской областной организации Украинской Республиканской партии.

После обретения независимости в 2002-2004 годы работал представителем президента Украины в Тернопольском районе. С 1994 учебного года и до выхода на пенсию - директор средней школы в Великих Борках. С 2010 года - председатель союза ветеранов Тернопольского района. Активный участник Оранжевой революции и революции достоинства. Награжден Крестом Ивана Мазепы.

Напомним, что 20 декабря умер легендарный тренер "Динамо".