Камни и петарды: в Боливии масштабные протесты закончились столкновениями с полицией [ Редактировать ]
В крупнейшем городе Боливии Ла-Пасе в столкновениях врачей с полицией пострадали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает HispanTV.
В сообщении говорится, что во время противостояния некоторые манифестанты бросали в стражей порядка камни и петарды, в ответ был применен слезоточивый газ.
По данным местных СМИ, во время столкновений были задержаны трое протестующих.
Издание сообщает, что противостояния произошли во время масштабной акции протеста врачей, медиков, а также студентов медицинских вузов, которые требовали от властей увеличить финансирование и отменить изменения в закон, усиливающие ответственное медиков за ненадлежащее лечение пациентов.
Некоторые медики даже объявили голодную забастовку и жалуются, что сейчас они не в состоянии оказывать помощь, потому что из-за нехватки денег закрываются больницы - в большинстве городов и поселков работают только пункты неотложной помощи.
Ранее мы сообщали о том, что профсоюзы Бельгии протестуют против пенсионной реформы.
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