В крупнейшем городе Боливии Ла-Пасе в столкновениях врачей с полицией пострадали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает HispanTV.

В сообщении говорится, что во время противостояния некоторые манифестанты бросали в стражей порядка камни и петарды, в ответ был применен слезоточивый газ.

По данным местных СМИ, во время столкновений были задержаны трое протестующих.

Издание сообщает, что противостояния произошли во время масштабной акции протеста врачей, медиков, а также студентов медицинских вузов, которые требовали от властей увеличить финансирование и отменить изменения в закон, усиливающие ответственное медиков за ненадлежащее лечение пациентов.

Некоторые медики даже объявили голодную забастовку и жалуются, что сейчас они не в состоянии оказывать помощь, потому что из-за нехватки денег закрываются больницы - в большинстве городов и поселков работают только пункты неотложной помощи.

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