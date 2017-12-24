Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что предоставление Соединенными Штатами летального оружия Украине не противоречит минским соглашениям и мирному урегулированию на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении на сайте американского политика.

"Обеспечение Украине возможностей, необходимых для сдерживания и защиты от дальнейшей российской агрессии, будет способствовать созданию более стабильным условиям безопасности, необходимых для мирного урегулирования этого конфликта", - говорится в тексте заявления Маккейна.

Также сенатор добавил, что предоставление Украине оборонной летальной помощи не противоречит миру в Украине и способствует его достижению.

Напомним, ранее совет безопасности США рекомендовал Трампу предоставить Украине летальное оружие.