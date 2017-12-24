Потушить огонь не могут до сих пор

Калифорнийские пожары стали самыми масштабными в штате за всю историю наблюдений, а их ведут с 1932 года. Леса горят там с начала декабря. Пожар, который назвали Томас, охватил более ста гектаров и уничтожил около тысячи построек. Свои дома вынуждены были покинуть порядка двухсот тысяч человек.

Потушить огонь не могут до сих пор, под контролем - лишь половина всех территорий. В зоне стихийного бедствия работают порядка трех тысяч пожарных со всех штатов.