Модный криминал: в Милане "обчистили" магазин Prada на 100 тысяч [ Редактировать ]
24 декабря в Милане флагманский магазин Prada обворовали. Грабителей было двое - они разбили одну из 5-ти массивных витрин и вынесли сумок и аксессуаров бренда на общую стоимость в 100 тысяч евро. Об этом сообщает Buro 24\7.
Наутро после ограбления итальянская полиция просмотрела камеры с места кражи, но на ворах были черные балаклавы, поэтому рассмотреть их не удалось. Грабители также не оставили следов отпечатков пальцев.
Сейчас правоохранители ведут расследование.
Ранее мы писали, что во Франции украли триста бутылок вина на четверть миллиона евро.
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