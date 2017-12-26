Житель Красноярска задержан за убийство девушки на свидании. Об этом сообщают российские СМИ.

Окровавленное тело девушки в автомобиле обнаружили случайные прохожие в поселке Усть-Мана. Вскоре сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в убийстве. Им оказался мужчина, с которым погибшая недавно познакомилась.

"Накануне убийства он сообщил новой знакомой о том, что хочет сделать ей сюрприз, и предложил выбрать какое-нибудь романтическое место. Женщина привезла знакомого в поселок Усть-Мана, где мужчина попросил ее закрыть глаза, после чего заранее приготовленным ножом нанес множественные ранения, оказавшиеся смертельными", - говорится в сообщении.

Задержанный не смог объяснить, что подтолкнуло его к совершению преступления. По версии следствия, мотивом убийства стала ревность.

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