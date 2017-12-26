Как зародилась Солнечная система: шокирующее открытие [ Редактировать ]
Астрономы в ходе исследования выяснили, что материя Солнечной системы могла родиться не в недрах сверхновой, а в так называемой звезде Вольфа-Райе - крайне нестабильном, горячем и крупном светиле, окруженном "коконом" из газа и пыли. Об этом сообщает Astrophysical Journal.
"В первичной материи Солнечной системы содержится большое количество алюминия-26 и почти отсутствует железо-60. Сверхновые производят оба изотопа в больших количествах, что заставляет нас задуматься, почему один из них попал в материю Солнца и планет, а другого там содержится крайне мало", - рассказывает Викрам Дваркадас из университета Чикаго (США).
Сегодня фактически все планетологи считают, что Солнце, Земля и другие "жители" Солнечной системы возникли внутри небольшой газопылевой туманности, следы которой можно найти в древнейших астероидах-хондритах и в кометах. С другой стороны, вопрос того, как возникло это облако, остается предметом ожесточенных споров среди астрономов.
Дело в том, что первичная материя Солнечной системы обладала крайне необычным химическим и изотопным составом, не похожим на материю, которую вырабатывают предположительно главные ее прародители - взрывы сверхновых звезд. К примеру, в ней содержалось примерно в 17 раз больше алюминия-26, легкого изотопа этого металла, чем в среднем по Галактике, а доля тяжелого железа-60, наоборот, была аномально низкой.
Как отмечает Дваркадас, астрономы сегодня пытаются объяснить эти расхождения маловероятными и крайне экзотическими сценариями того, как материя сверхновых могла скапливаться на месте рождения Солнечной системы, при этом "теряя" железо-60. По его словам, от всех этих сложностей и условностей можно избавиться, если поменять "родителя "ее материи на крайне необычный класс светил, так называемые звезды Вольфа-Райе, чья масса превышает солнечную в 40-50 раз.
В нашей Галактике и в ее спутниках присутствует несколько тысяч подобных звезд, в недрах которых идет столь бурная активность, что они выбрасывают огромные количества материи в виде солнечного ветра. Эта материя образует своеобразную "лохматую" газовую мантию вокруг светила, которая особым образом влияет на их спектр излучения и другие свойства этих звезд.
Внутри этой "косматой" мантии, как показывают расчеты Дваркадаса и его коллег, возникнет своеобразный пузырь из газа и пыли, представляющий собой область сравнительной пустоты, окруженную плотной оболочкой из газа и пыли. Стенки этого пузыря, по словам планетологов, будут "тормозить" движение относительно тяжелых частиц пыли, включающих в себя атомы алюминия-26, который производится в больших количествах во внешних оболочках звезд Вольфа-Райе.
Через 5-6 миллионов лет, когда звезда-гигант заканчивает свою короткую жизнь в виде мощного взрыва сверхновой, материя этого "пузыря" частично рассеивается по окрестностям и превращается в плотное облако из газа и пыли, внутри которого могут рождаться новые, уже менее крупные светила.
Подобным образом, как считают Дваркадас и его коллеги, родилось Солнце и еще примерно шестая часть всех остальных звезд Галактики. В пользу этого говорит то, что многие "зародыши" звезд, известные сегодня астрономам, находятся на небольшом расстоянии от известных останков крупных белых и синих гигантов, а также внутри "пузырей из газа", оставленных умершими светилами.
Ранее мы писали о том, что ученые выдвинули новую гипотезу рождения Солнечной системы.
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