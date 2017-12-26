Зачем Санта-Клаусы бегают после Рождества? Что за смертельная инфекция распространяется в Японии? И можно ли уцелеть, дважды попав под поезд. Об этом и не только - в нашем обзоре.

* * *

Бегом в новый год. Неугомонные берлинские Санта-Клаусы снова устроили спортивное шоу. В этот раз - чтобы сжечь набранные за рождественским столом калории. Традиционный забег - в честь запеченной утки. Это блюдо является традиционным на Рождество. Возглавил колонну бегунов Санта з игрушечной уткой в руках. Две сотни участников пробежали по лесу 5 километров, а после небольшого перерыва на глинтвейн - еще 5 километров обратно.

* * *

Елочка, зажгись! В одном из районов Астаны сгорела новогодняя ель. Инцидент произошел накануне утром. К прибытию пожарных десятиметровое искусственное дерево уже во всю полыхало. Пострадавших - нет, причина пожара - неизвестна. Местные власти обещают до Нового года заменить елку.

* * *

Три года за трамадол. Британка получила тюремный срок в Египте. 33-летнюю Лору Пламмер осудили за попытку провезти в багаже анальгетики для мужа-египтянина, который страдает от болей в спине. Препарат трамадол в Великобритании отпускают по рецепту, в Египте - он вообще запрещен. Женщину с незаконным багажом задержали в аэропорту. Пламмер обвинили в контрабанде наркотиков, ей грозило до 25-ти лет тюрьмы и даже смертная казнь.

* * *

За навоз - на допрос. Секретная служба США допросила мужчину, который подбросил коробку с конским навозом к дому министра финансов в элитном районе Лос-Анджелеса. Необычный подарок Стивен Мнучин получил в прошлые выходные. Коробку, обернутую в подарочную ленту по случаю Рождества, обнаружили местные полицейские. Виновник - психолог из Лос-Анджелеса Роберт Стронг. Свой поступок назвал "актом политического театра".

* * *

Японию атакует "плотоядная" бактерия - так называют скрептокок группы А. Болезнь диагностировали у более, чем у полутысячи пациентов. Первые симптомы: боль в горле, сыпь на коже, слабость в руках и ногах. Смерть может наступить через несколько часов. Японские медики призывают немедленно пройти обследование всех, у кого есть открытые раны на теле, ведь это - основной путь заражения.

* * *

Чудом уцелел. В пригороде Мюнхена 24-летний немец упал на железнодорожные пути и выжил после того, как его переехали две электрички. Он потерял обе руки и ногу, после чего пролежал на рельсах еще 40 минут, пока его не обнаружили двое пассажиров. По данным прессы, мужчина попал под колеса электричек в нетрезвом состоянии.

* * *

Настоящая верность традициям. Американская семья из Калифорнии 34 года подряд к Рождеству наряжает сосну, купленную еще в прошлом веке. Крохотное деревце в горшке супружеская пара приобрела в 1983-м году за 20 долларов. С тех пор каждый год его пересаживают в новый горшок и украшают к празднику. Теперь зеленая красавица весит 130 килограммов и едва помещается в доме.

* * *

Рождество по-северокорейски. Пока католический мир отмечал Рождения Спасителя, в Пхеньяне бурно праздновали столетие со дня рождения бабушки Ким Чен Ына. В честь первой супруги основателя КНДР, матери революции, Ким Чен Сук, выпустили почтовые марки, отчеканили юбилейные монеты, а также провели концерты.