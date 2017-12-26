Резкое потепление в столице обернулось бедой. Снегопады на прошлой неделе и сегодняшняя оттепель привели к затоплению нескольких улиц. Одну из них в спальном районе Киева залило полностью.

Вода поднялась почти на метр. Причины наводнения выясняли наши корреспонденты.

На улице Фанерной не пройти, не проехать - она полностью затоплена. Утром движение было парализовано. Одним водителям пришлось вытаскивать свои машины из воды, но и были и те, кто оставил здесь колеса.

"Проїжав цей відрізок дороги. І на середині тої калюжі, як бачите, проріз колеса. Там стояв "Ланос". Так він також міняв колеса", - рассказывает Андрей, водитель.

Рядом находится станция "Киевводоканала". Там говорят, что причиной затопления улицы стала неисправная дренажная система, которая не справилась с большим объемом воды после таяния снега.

"Здесь проблемы постоянно, здесь постоянно наводнения. Этот канал был сделан меньше, чем он должен быть. Дренажная система была построена не по проекту. Вот номерные знаки за сутки насобирал", - рассказывает Сергей, работник СТО.

Жители соседних домов, мягко говоря, не в восторге. Шутят - живут как в Венеции. Их постоянно заливает. На этой же улице находится - Общество незрячих. Здесь работают люди с особыми потребностями и каждый день сталкиваются с большими проблемами.

"Люди, которые болеют, они не могут ходить на работу, потому что здесь вода. Обойти это место просто невозможно", - говорит Сергей, работник СТО.

Никто из представителей дорожных служб или ГСЧС на место происшествия сегодня так и не явился. Кто отвечает за ситуацию на этом участке дороги мы пытались выяснить в Киевской горадминистрации. Ответа пока не последовало.