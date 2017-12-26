Власти США ввели санкции против двух чиновников из КНДР [ Редактировать ]
26 декабря, министерство финансов США во вторник объявило о введении санкций в отношении двух северокорейских чиновников за их роль в разработке баллистических ракет КНДР. Об этом пишет НВ.
Ограничения введены в отношении Ким Ен Сик и Ри Пен-чхоль - ключевых фигур северокорейской ракетной программы.
"Минфин нацелен на ключевых фигур программы разработки баллистических ракет Северной Кореи в рамках нашей кампании против КНДР и для достижения безъядерного статуса Корейского полуострова", - говорится в заявлении Минфина США.
Напомним, что 22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи.
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