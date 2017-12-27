Правительство Венгрии, согласно программе образовательного обмена, предоставляет стипендии для украинских студентов для продолжения обучения в Венгрии в 2018-2019 учебном году. Об этом пишет Радио Свобода.

"40 стипендий бакалаврских и магистерских программам по гуманитарным, обществоведческим, техническим и медицинским направлениями подготовки; 20 стипендий магистерских программам полного цикла по техническим и медицинским направлениям; 40 стипендий для обучения в аспирантуре в любой другой отрасли", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Также отмечено, что программы обучения доступны на английском и венгерском языках, а некоторые программы предлагаются также на немецком и французском. Как сообщили в МОН, последний срок подачи заявок - 16 февраля 2018.

Напомним, что стипендии в Украине повысили на 18%.