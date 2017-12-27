Певица Нататья Могилевская решила уехать из Украины в экзотическую Индию. Артистка сообщила, что планирует поехать туда на несколько месяцев в самом начале 2018 года. По словам знаменитости, в Индию она ездит ежегодно.

"1 января я по традиции уезжаю на несколько месяцев в Индию. Я так делаю уже 5 лет, и даже жила там. И это для меня, в первую очередь, не отдых, а возможность помедитировать и поучиться у известного Пайлота Баба Джи - мастера йоги, старца, который стал для меня отцом"- рассказала Наталья в интервью одному из телеканалов.

Наталья также призналась, что именно знакомство со старцем в корне изменило ее жизнь.

"Это потрясающе изменило мою жизнь. Кстати, именно он благословил меня на возвращение в профессию. Это не столько отдых для тела, как очень глубокий отдых для души", - добавила артистка.

Напомним, что ранее Наталия Могилевская рассказала о завершении карьеры.