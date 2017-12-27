Скандальную заместительницу Авакова Дееву уволили [ Редактировать ]
Молодую замминистра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву, назначенную на должность со скандалом из-за голых фото в соцсетях, уволили.
Решение принял на заседании Кабмин, передают "Украинские новости" со ссылкой на вице-премьер-министра Павла Розенко.
Она сама написала заявление об отставке. "Дееву уволили по собственному желанию", - сказал он.
Напомним, Кабмин назначил Дееву замминистра внутренних дел по евроинтеграции 26 октября 2016 года.
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