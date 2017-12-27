Разъяренная владелица iPhone подала иск против Apple на триллион долларов [ Редактировать ]
В США жительница Калифорнии Виолетта Майлян подала в суд иск против Apple. Женщина надеется взыскать 999 999 999 000 долларов. Об этом сообщает Patently Apple.
Американка обвинила создателей iPhone в недобросовестной конкуренции и мошенничестве посредством сокрытия информации от покупателей.
Она отметила, что пользователи смартфонов были вынуждены приобретать новые гаджеты, поскольку компания намеренно снижала производительность предыдущих моделей.
Ранее пользователи Reddit пожаловались на медленную работу старых смартфонов и предположили, что компания вводит специальные функции, чтобы добиться такого эффекта.
В ответ на это в Apple признали, что намеренно уменьшают максимальную тактовую частоту процессора устройств, однако добавили, что делают это, чтобы "обеспечить лучшую работу аккумуляторов" и предотвратить непроизвольные отключения гаджетов.
Напомним, ранее мы писали, что компания Apple сделала громкое заявление относительно работы смартфонов.
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