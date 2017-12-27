Британский экстремал Дэвид Нельмс выполнил опасный трюк на крыше небоскреба в Дубае и опубликовал видеозапись на своей странице в Instagram.

В ролике Нельмс стоит на вершине 43-этажного здания Al Dar в районе Дубай Марина, а затем бежит без страховки, перепрыгивая через огромные щели в крыше.

"Несмонтированное видео прогулки по крыше в Дубае. Некоторые люди думали, что это фейк", - прокомментировал Нельмс видео.

Напомним, что в Китае смертельное падение руфера с небоскреба засняла камера.