В Киеве пропал известный айтишник, специалист по блокчейн-технологиям Павел Лернер. Об этом сообщает издание Страна.ua. По данным СМИ, он уже более суток не выходит на связь. Его знакомые сообщили, что неизвестные затащили Лернера в автомобиль неподалеку от его офиса и увезли.

Известно, что айтишник работал управляющим директором биржи криптовалют. Он родом из России. В Украине руководил стартапами, связанными с криптовалютами. В полиции сейчас проверяют факт похищения Павла Лернера. Однако эту информацию в ведомстве пока никак не комментируют.