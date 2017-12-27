В Киеве похитили эксперта по криптовалютам [ Редактировать ]
В Киеве пропал известный айтишник, специалист по блокчейн-технологиям Павел Лернер. Об этом сообщает издание Страна.ua. По данным СМИ, он уже более суток не выходит на связь. Его знакомые сообщили, что неизвестные затащили Лернера в автомобиль неподалеку от его офиса и увезли.
Известно, что айтишник работал управляющим директором биржи криптовалют. Он родом из России. В Украине руководил стартапами, связанными с криптовалютами. В полиции сейчас проверяют факт похищения Павла Лернера. Однако эту информацию в ведомстве пока никак не комментируют.
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