В Одессе протестовали против сноса памятника Екатерине ІІ (видео) [ Редактировать ]
Судьбу императрицы решали сегодня в Одессе. Апелляционный суд должен определить будущее памятника Екатерине Второй. Авторы иска требуют его убрать. Ответчики - в лице местных властей - категорически против. Итог заседания знает Андрей Анастасов.
В суде усиленные меры безопасности. Сюда пришли непримиримые идеологические противники. Для одних Екатерина ІІ - основательница Одессы, для других - душитель украинской идентичности.
"Катерина Друга - це як проімперський символ і нема основ для того, щоб вона тут стояла".
"Пусть они Мазепе во Львове ставят, а наша Екатерина будет здесь!".
Конфликт начался десять лет назад. Тогда в центре Одессы местные власти демонтировали монумент морякам-потемкинцам и перенесли его в другое место. А восстановили уничтоженный при большевиках памятник российской императрице. Не обошлось без протестов.
С тех пор с горсоветом судится "ассоциация казацких обществ". Ее представители заявляют: монумент потемкинцам - Национального значения - и для его демонтажа требовалось специальное разрешение Кабмина. В июле суд первой инстанции поддержал эти доводы. Теперь казаки требуют вернуть площади прежний вид. То есть - демонтировать Екатерину.
"Чому міська рада посягнула на Царину, яка знаходиться в компетенції Кабінету міністрів України і без дозволу якого встановити пам'ятник одеська міська рада не могла", - говорит Сергей Кармазин, представитель истца.
В горсовете парируют: памятник морякам-потемкинцам не национального, а Местного значения. Дескать, мэрия, как того требует закон, обратилась в Министерство культуры и туризма и получила соответствующее разрешение.
"На основании этого разрешения был перемещен памятник, а в дальнейшем - принято Второе решение в соответствии с которым был установлен памятник Екатерине Второй", - говорит Елена Ходаковская, начальник управления юридического департамента Одесского горсовета.
Пока шло заседание - на улице митинговали. В подавляющем большинстве - противники того, чтобы вопрос демонтажа Вообще выносился на повестку дня.
"Во-первых, это является дестабилизирующим фактором! Сегодня нужно думать над тем, чтобы Объединить население объединить запад, юг, восток, а власть сегодня идет по своему стандартному принципу: разделяй и властвуй", - говорит Богдан Гиганов, депутат горсовета, "Оппозиционный блок".
В итоге - суд взял тайм-аут: чтобы проанализировать представленные доказательства и дать сторонам процесса подготовиться к дебатам. Следующее заседание состоится второго февраля.
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