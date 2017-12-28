В центре Киева сгорел салон красоты (фото) [ Редактировать ]
В Печерском районе Киева произошел пожар в одном из салонов красоты.
Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Киева.
"27 декабря в 17:53 поступило сообщение о пожаре на ул. Городецкого. Было установлено, что пожар возник в салоне красоты, который находится в подвальном помещении 6-этажного жилого дома. Во время ликвидации пожара из здания на безопасное расстояние вывели 15 человек", - сообщают в пресс-службе.
В результате пожара повреждена мебель, оргтехника, личные вещи, закопчены стены и потолок помещения. Никто не пострадал. Сейчас правоохранители устанавливают причину возникновения пожара и ущерб.
Напомним, в Киеве сгорел жилой дом.
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