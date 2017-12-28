Туалетный ершик для посуды и вода из унитаза: как убирают в пятизвездочном отеле [ Редактировать ]
Три известных отеля в Китае - Sheraton, Shangri-La и Kempinski - не прошли базовые санпроверки из-за того, что уборщицы использовали один и тот же ершик для чистки раковин, унитазов и посуды. Об это сообщает Pear Video.
Эти кадры удалось снять журналисту, который устраивался в гостиницы стажёром. К слову, ночь в отелях этих сетей в Китае стоит от 105 до 410 долларов (6-23,7 тысячи рублей).
Кроме мытья посуды туалетными ёршиками сотрудники отелей также мочили полотенца в унитазе и мыли ими пол. Следователи уже изучили ролики и пришли к выводу, что они подлинные.
Гостиницам предписали устранить нарушения.
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