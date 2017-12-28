Президент Петр Порошенко одобрил медицинскую реформу.

Соответствующий закон был подписан Президентом в ходе рабочей поездки в Одесскую область, передают "Українські Новини".

Он предусматривает введение системы гарантий для полной оплаты гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медгарантий, за счет средств государственного бюджета.

Государственный гарантированный пакет предусматривает полную оплату на экстренном, паллиативном и первичном уровне, частично - на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном), а также услуг реабилитации, медпомощи детям до 16 лет и медпомощи в связи с беременностью и родами.

Программа медгарантий должна утверждаться Верховной Радой в законе о государственном бюджете, а объем средств, направляемых на ее реализацию, определяется как доля валового внутреннего продукта в размере не менее 5%.

Закон также предусматривает создание нового центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медуслуг и лекарственных средств - "Единый национальный заказчик".

Новый механизм финансирования вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год.

Также закон предусматривает создание электронной системы здравоохранения, обеспечивающей автоматизацию ведения учета медуслуг и управления мединформацией.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует внедрить электронный рецепт.