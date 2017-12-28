Медицинская реформа: Порошенко подписал закон [ Редактировать ]
Президент Петр Порошенко одобрил медицинскую реформу.
Соответствующий закон был подписан Президентом в ходе рабочей поездки в Одесскую область, передают "Українські Новини".
Он предусматривает введение системы гарантий для полной оплаты гражданам необходимых им медицинских услуг и лекарственных средств, предусмотренных программой медгарантий, за счет средств государственного бюджета.
Государственный гарантированный пакет предусматривает полную оплату на экстренном, паллиативном и первичном уровне, частично - на вторичном (специализированном) и третичном (высокоспециализированном), а также услуг реабилитации, медпомощи детям до 16 лет и медпомощи в связи с беременностью и родами.
Программа медгарантий должна утверждаться Верховной Радой в законе о государственном бюджете, а объем средств, направляемых на ее реализацию, определяется как доля валового внутреннего продукта в размере не менее 5%.
Закон также предусматривает создание нового центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере организации финансирования предоставления медуслуг и лекарственных средств - "Единый национальный заказчик".
Новый механизм финансирования вводится постепенно, на первичном уровне уже с 2018 по 2020 год.
Также закон предусматривает создание электронной системы здравоохранения, обеспечивающей автоматизацию ведения учета медуслуг и управления мединформацией.
Напомним, Министерство здравоохранения Украины планирует внедрить электронный рецепт.
по теме
Итоги-2017: топ-5 новых законов Украины
Уходящий год был богат не только реформами Украины, но также и новыми законами, которые были призваны улучшить жизни украинцев и вывести страну на новый уровень.
Судова реформа у Румунії викликала обурення серед населення
Тисячі людей виходили на масові протести в центрі Бухареста. Вони закликали - провести дострокові парламентські вибори та скасувати скандальні поправки.
Цены на лекарства в 2018 году будут устанавливать по-новому - Минздрав
В 2018 году количество бесплатных препаратов увеличится по меньшей мере на 10 торговых названий и 2 действующие вещества для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета 2 типа.
Обмен пленными на Донбассе: Порошенко встретился с освобожденными
27 декабря в Краматорске (Донецкая обл.) президент Украины Петр Порошенко встретил колонну автобусов с освобожденными ранее в рамках обмена между Киевом и "Л/ДНР" удерживаемыми против их воли украинцами.
Гройсман просить Порошенка звільнити керівника "Укроборонпрому"
Причина - досі не погашена заборгованість перед миколаївськими суднобудівниками.