Держится за кресло: руководитель "Укроборонпром" не собирается уходить в отставку

Держится за кресло. Руководитель государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов не собирается уходить в отставку. Об этом чиновник заявил лично. Также, он опроверг, появившиеся в СМИ, слухи о своем возможном уходе с должности.

Напомню, накануне, премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя ведомства, по причине задолженностей перед работниками Николаевского судостроительного завода.

В свою очередь, Романов уверяет - всему виной отсутствие госзаказов.