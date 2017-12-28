Держится за кресло: руководитель "Укроборонпром" не собирается уходить в отставку [ Редактировать ]
Держится за кресло. Руководитель государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов не собирается уходить в отставку. Об этом чиновник заявил лично. Также, он опроверг, появившиеся в СМИ, слухи о своем возможном уходе с должности.
Напомню, накануне, премьер-министр Владимир Гройсман инициировал увольнение руководителя ведомства, по причине задолженностей перед работниками Николаевского судостроительного завода.
В свою очередь, Романов уверяет - всему виной отсутствие госзаказов.
по теме
Гройсман просить Порошенка звільнити керівника "Укроборонпрому"
Причина - досі не погашена заборгованість перед миколаївськими суднобудівниками.
Педагогічний скандал на Запоріжжі: учительку, що заразила дітей на кір, змусили звільнитися з роботи
Керівництво каже - за згодою сторін. Проте сама педагог запевняє - її змусили це зробити.
Украина может согласиться покупать газ в России
Такой шаг, возможно, помог бы снизить тарифы для населения.
Обмен пленными дает надежду на окончание войны в Украине - Оппоблок
Александр Вилкул отметил необходимость соблюдения Минских договоренностей.
Фонд "Возрождение" обеспечил Институт эндокринологии современной техникой
Одно из главных направлений работы фонда - детские онкологические отделения. Ежемесячно им помогают лекарствами, в том числе и на дорогостоящую химотерапию.