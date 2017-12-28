Президент Италии распустил парламент [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент Италии Серджо Маттарелла распустил парламент. Согласно указу, новые парламентские выборы состоятся не позже апреля 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Неофициальная договоренность между итальянскими партиями предусматривает проведение выборов 4 марта. Окончательную дату должен утвердить Совет министров, возглавляемый Паоло Джентилони.
На заключительной пресс-конференции премьер-министр Джентилони заявил, что Италия возобновила движение после самого серьезного послевоенного кризиса.
Наибольшей поддержкой, согласно опросам, пользуется популистская партия "Движение пяти звезд", возглавляемая комиком и блогером Беппе Грилло (28%), на втором месте - правящая в Италии Демократическая партия (23%).
Ранее мы сообщали результаты выборов в Каталонии.
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