Консул Украины в Дюссельдорфе Владислав Егоров сообщил, что украинца, который на грузовике протаранил полицейский автомобиль в Германии, взяли под стражу, передает Укринформ.



По его словам, работники дипучреждения узнали о чрезвычайном происшествии из СМИ, после чего связались с органами правопорядка. Украинская сторона ждет официального письма от немецких властей, так как не известны ни имя водителя, ни конечный пункт его маршрута.



Также немецкие СМИ сообщили со ссылкой на прокуратуру и полицию, что судья принял решение об аресте 48-летнего водителя и его поместили в следственный изолятор.

О грузовике, петляющем по автомагистрали, немецкой полиции сообщили из Нидерландов. Патрульная машина ожидала его на автобане с включенной аварийной сигнализацией.



По имеющимся данным, в крови водителя грузовика обнаружили алкоголь.

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