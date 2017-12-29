Жуткое убийство украинки в Италии: детали преступления [ Редактировать ]
В Италии местные СМИ сообщили о драматической развязке истории с пропажей 43-летней Софии Мельник. Женщина исчезла еще в ноябре, а тело было обнаружено в канун Рождества.
Об исчезновении украинки стало известно еще осенью. Правоохранители Корнуда сразу объявили женщину в розыск. Труп Софии Мельник со следами насильственной смерти обнаружили в горах провинции Тревизо, сообщает "Час Пик".
Останки 43-летней жертвы были упакованы в полиэтиленовый пакет и были изуродованы до неузнаваемости. Патологоанатом предполагает, что к этому могли "приложить руку" дикие животные.
Ее тело было покрыто синяками, гематомами и следами от ударов. По мнению патологоанатома, проводившего осмотр и вскрытие тела, жертве были нанесены множественные удары битой.
Полиция считает, что женщина могла быть еще живой, когда ее тело скидывали с обрыва. Все выводы экспертов предварительные.
В доме пары полиция обнаружила пять компьютеров, планшет и два смартфона. На данный момент специалисты проверяет содержание жестких дисков гаджетов.
Напомним, что София Мельник - киевлянка, родилась в 1974 году. Жила и работала переводчицей в Италии. Об исчезновении женщины в полицию заявил ее сожитель Паскаль Альбенезе, с которым София жила вместе приблизительно 16 лет.
Осенью украинка решила уйти к другому мужчине, после этого она пропала. Полиция подозревает в убийстве женщины ее сожителя, который свел счеты с жизнью через 10 дней после исчезновения переводчицы.
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