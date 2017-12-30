Среди тех, кто поставил перед собой цель избавиться от лишних килограммов, бытует стереотип, что чтобы похудеть, всего-то и надо - ускорить метаболизм. И отчасти тезис верен: чем активнее организм перерабатывает пищу в энергию, тем легче с поверхности тела испаряются лишние жировые отложения. Об этом пишет Лайфхакер.

Однако, обмен веществ - сложная, крайне индивидуальная штука, не всегда поддающаяся эффективной коррекции. При этом, наши советы вреда вашему организму не нанесут ;).

1. Ешьте черный шоколад

Ученые выяснили, что достаточно ежедневно съедать по 40 граммов черного шоколада (с содержанием какао выше 70%) - и уже через две недели ваш метаболизм получит приличное ускорение. В том числе это происходит за счtт нормализации чувствительности клеток к инсулину. В итоге организм активнее перерабатывает пищу в энергию, а не в жир.

2. Уделяйте спорту минимум времени

10-15-минутная активная тренировка с точки зрения ускорения метаболизма зачастую эффективнее, чем часовая пробежка или какая-нибудь вдумчивая йога той же длительности.

Быстро-быстро отжался от пола 20 раз - отдохнул 20 секунд - снова отжался 20 раз. Попрыгал через скакалку в течение минуты с максимальной скоростью - отдохнул 15 секунд - снова минута прыжков. 4–5 подобных циклов раз в день (а то и раз в пару дней) достаточно, чтобы уже через две недели обмен веществ существенно ускорился.

3. Дышите глубже

Глубокое дыхание - куда более эффективный способ похудеть, нежели жесткие ограничения рациона. И логика здесь проста: чем глубже вы дышите, тем больше кислорода попадает в кровь и тем активнее идет процесс переработки пищи, включая жиры и сахар, в энергию.

4. Пейте холодную воду

Каждый худеющий наверняка слышал: если выпить стакан воды за 20-30 минут до еды, съешь меньше. Но знаете ли вы, что, если выпить воду прямиком из холодильника, это как минимум удвоит эффект? Холодная вода не только наполнит желудок (а значит, вы почувствуете себя сытым), но и заставит организм потратить лишние калории на согревание. Пол-литра такой водички - и скорость метаболизма вырастет.

5. Ешьте перед сном

Учёные из университета Флориды обнаружили, что легкий перекус перед сном способен улучшить ночной обмен веществ, в частности активизировать переработку жиров.

Исследование проводилось с участием мужчин, страдающих от ожирения, и, безусловно, нуждается в перепроверке на более среднестатистических людях, однако все-таки его результаты имеет смысл принять во внимание.

6. Высыпайтесь

Недостаток сна - верный путь к замедлению метаболизма и набору веса. В частности, недосып резко понижает уровень лептина - важного гормона, который регулирует потребление энергии и аппетит.

Чтобы не вставлять палки в колёса собственному обмену веществ, постарайтесь регулярно и как следует высыпаться. Помните: в деле нормализации веса это не менее важно, чем регулярные тренировки и сбалансированный рацион.

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