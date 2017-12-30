В США умерла автор популярных детективов [ Редактировать ]
В США на 78-году жизни умерла американская писательница, автор детективных романов Сью Графтон. Об этом сообщает AP.
В сообщении говорится, что Графтон умерла 28 декабря, в своем доме в Санта-Барбаре. Последние два года писательница боролась с онкологическим заболеванием.
"Хотя мы знали о неизбежном, все же это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя хорошо нескольких дней назад, а затем события начали развиваться стремительно", - сообщили родные писательницы.
Сью Графтон родилась 24 апреля 1940 года в Луисвилле, штат Кентукки (США), в семье автора криминальных романов Корнелиуса Уоррена Графтона.
Она начала писать еще в 18 лет, первый роман опубликовала в 22 года.
В 1982 году она начала работать над детективной "алфавитной серией". Первый детектив назывался A is for Alibi (А - значит алиби). Ее последняя книга Y is for Yesterday была опубликована в августе.
Напомним, что в Британии умер актер из "Звездных войн".
по теме
Экологи бьют тревогу: в океане акулы замерзают насмерть (фото)
На побережье Атлантического океана обнаружили несколько замерших насмерть акул.
У Нью Йорку попрощалися з неприємними спогадами старого року
Сотні американців прийшли на центральну площу міста - "Таймс Сквер", записали на клаптикові паперу усі прикрощі останнього року й відправили його в подрібнювач.
Шаинский умер: где похоронят композитора
Прах знаменитого советского композитора Владимира Шаинскогопосле кремации будет захоронен на Троекуровском кладбище в российской столице.
У США олені випрошують солодощі у людей
На одній із заправок у штаті Колорадо Олені випрошують ласощі. Спершу олениця навідалася туди сама - поласувала шоколадкою і рушила до лісу. Але за годину повернулася, та ще й із родичами.
Шаинский умер: где похоронят композитора
Вдова знаменитого композитора Владимира Шаинского, который умер 26 декабря в Сан-Диего, рассказала, где похоронят композитора.