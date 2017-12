фото: Global Look Press/ZUMA/Chris So

В США на 78-году жизни умерла американская писательница, автор детективных романов Сью Графтон. Об этом сообщает AP.

В сообщении говорится, что Графтон умерла 28 декабря, в своем доме в Санта-Барбаре. Последние два года писательница боролась с онкологическим заболеванием.

"Хотя мы знали о неизбежном, все же это произошло неожиданно и быстро. Она чувствовала себя хорошо нескольких дней назад, а затем события начали развиваться стремительно", - сообщили родные писательницы.

Сью Графтон родилась 24 апреля 1940 года в Луисвилле, штат Кентукки (США), в семье автора криминальных романов Корнелиуса Уоррена Графтона.

Она начала писать еще в 18 лет, первый роман опубликовала в 22 года.

В 1982 году она начала работать над детективной "алфавитной серией". Первый детектив назывался A is for Alibi (А - значит алиби). Ее последняя книга Y is for Yesterday была опубликована в августе.

